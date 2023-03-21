У Кременчуці зловили двох браконьєрів

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Вчора, 20 березня, у Кременчуці, на Кам'янському водосховищі два браконьєри незаконно виловлювали рибу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час патрулювання набережної території біля річки Дніпро у Кременчуці поліцейські виявили 63-річного та 53-річного місцевих чоловіків, які за допомогою гумового човна незаконно виловлювали рибу, загальною вагою близько 30 кг, серед яких заборонена для вилову риба - щука. Наразі речові докази вилучили. Фахівці підраховують завдані державі збитки.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до трьох років обмеження волі. Наразі триває досудове розслідування.

Відповідно до вимог чинного законодавства вилучену рибу передано інспекторам рибоохоронного патруля, які згідно з договором передали її до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України.