Дзюдоїст із Горішніх Плавнів Ярослав Омельченко здобув «золото» на Кубку Європи

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 143

Дзюдоїст із Горішніх Плавнів Ярослав Омельченко здобув перемогу під час Кубка Європи, що відбувся цими вихідними, 25 та 26 травня, у литовському Каунасі. Про це повідомили у пресслужбі Федерації дзюдо України.

Золоту медаль Ярослав виборов у ваговій категорії +100 кг.

Готували спортсмена до змагань тренери Олександр Ємченко та Валерій Заболотний.

Серед усіх 35 українських спортсменів призові місця здобули 17, із них 7 — переможні. Завдяки цьому результату збірна України посіла перше загальнокомандне місце, випередивши збірні Естонії та Литви.

Нагадаємо, у квітні Ярослав Омельченко виборов «бронзу» на Кубку Європи серед юніорів у Польщі.