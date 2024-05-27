Дзюдоїст із Горішніх Плавнів Ярослав Омельченко здобув «золото» на Кубку Європи

Дзюдоїст із Горішніх Плавнів Ярослав Омельченко здобув перемогу під час Кубка Європи, що відбувся цими вихідними, 25 та 26 травня, у литовському Каунасі. Про це повідомили у пресслужбі Федерації дзюдо України.
Золоту медаль Ярослав виборов у ваговій категорії +100 кг.
Готували спортсмена до змагань тренери Олександр Ємченко та Валерій Заболотний.
Серед усіх 35 українських спортсменів призові місця здобули 17, із них 7 — переможні. Завдяки цьому результату збірна України посіла перше загальнокомандне місце, випередивши збірні Естонії та Литви.
Нагадаємо, у квітні Ярослав Омельченко виборов «бронзу» на Кубку Європи серед юніорів у Польщі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.