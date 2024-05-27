У Кременчуці патрульні зупинили водія з підробленим посвідченням

Учора, 26 травня, у Кременчуці патрульні зупинили чоловіка, який мав при собі підробне водійське посвідчення. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Водія автомобіля Mercedes Benz правоохоронці зупинили за порушення правил дорожнього руху. А під час перевірки документів виявили, що його посвідчення водія має явні ознаки підробки.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну для встановлення усіх обставин.
Нагадаємо, у Кременчуці патрульні кілька разів зупиняли чоловіка, який кермував автомобілем без водійського посвідчення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.