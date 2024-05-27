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Веслувальники з Полтавщини здобули чотири медалі на ІІ етапі Кубка світу

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 214

 

Усі призери з Горішніх Плавнів

Протягом 24-26 травня у місті Познань (Польща) проходив на ІІ етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Спортсмени з Полтавської області у складі національної збірної команди зробили вагомий внесок в скарбничку України!

Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація.

Людмила Лузан на дистанції 200 м у каное-одиночці була першою! А на запливі в каное-двійці на дистанції 500 м здобула «срібло».

Тарас Мазовський завоював друге місце Кубка світу, фінішувавши другим на дистанції С1 500 м.

Дмитро Янчук здобув бронзову нагороду у каное-одиночці на дистанції 5000 м!

Спортсмени представляють Горішні Плавні, ПО ШВСМ, тренер – Микола Мацапура.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: веслувальники веслування чемпіонат Горішні Плавні
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