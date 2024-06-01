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Екскерівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік подякував усім, з ким працював

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 90

Включно з президентом, Полтавською ОВА, колегам та команді

Олег Лєднік, якого 30 травня звільнили з посади керівника Кременчуцької районної державної адміністрації, на своїй сторінці у Фейсбук подякував усім, з ким працював.

Кого призначать на посаду начальника РДА поки що невідомо. 

Що передувало

21 травня Кабмін погодив звільнення Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної держадміністрації. 24 травня Лєднік спростував чутки про звільнення і додав, що «офіційних повідомлень щодо звільнення не має». За його словами, попри те, що він не мав зауважень до своєї роботи, «можливо є політичні моменти».

Нагадаємо, наприкінці квітня Полтавська обласна організація політичної партії «Слуга народу» вирішила відкликати депутата Глобинської міської ради Олега Лєдніка. Рішення щодо позбавлення його депутатських повноважень може ухвалити центральний орган партії «Слуга народу».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Олег Лєднік КРВА звільнення кадрові зміни
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