Екскерівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік подякував усім, з ким працював

Олег Лєднік, якого 30 травня звільнили з посади керівника Кременчуцької районної державної адміністрації, на своїй сторінці у Фейсбук подякував усім, з ким працював.

Кого призначать на посаду начальника РДА поки що невідомо.

Що передувало

21 травня Кабмін погодив звільнення Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної держадміністрації. 24 травня Лєднік спростував чутки про звільнення і додав, що «офіційних повідомлень щодо звільнення не має». За його словами, попри те, що він не мав зауважень до своєї роботи, «можливо є політичні моменти».