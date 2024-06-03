З Кременчуцького водосховища дістали 400 метрів браконьєрських сіток з рибою

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На Полтавщині в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища під час патрулювання поліція виявила близько 400 метрів браконьєрських сіток із рибою. Про це 3 червня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Під час профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника, в межах населених пунктів сіл Липове, Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка, та Мозоліївка, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з батальйоном поліції особливого призначення та за участі фахівців Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили шість браконьєрських сіток загальною довжиною близько 400 метрів.

Виявлені браконьєрські знаряддя лову дістали з водойми та передали для подальшого знищення. Рибу випустили.

Нагадаємо, що в період нересту, з 1 квітня, несанкціонований вилов риби сітками є грубим порушенням Правил рибальства, що завдає непоправної шкоди природному середовищу.