У місцевої влади був «конструктивний діалог» з підприємцем щодо продовження роботи закладів, які працюють у палаці
Палац культури «Кредмаш» викупив кременчуцький підприємець Ігор Гусін, який нині керує фірмою «Автохаус Кременчук», що працює на Молодіжному. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел у ПК «Кредмаш».
Відомо, що фірма є офіційним сервісом Ford в Кременчуці. Про те, що палац культури тепер під власністю представників кременчуцького бізнесу стало відомо під час засідання виконавчого комітету 6 червня. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, у влади був «конструктивний діалог» з підприємцем щодо продовження роботи закладів, які працюють у палаці.
Колективам палацу культури запропонували продовжувати свою діяльність у «Міському центрі культури і дозвілля», у ліцеї № 4, в «Академії майбутнього». Також розглядається варіант роботи в одному з місцевих дитячих садочків та Міському палаці культури. Творчі групи обіцяють зберегти і, за словами міського голови, вони не платитимуть орендну плату, адже працюватимуть у комунальних закладах.
За даними Опендатабот, директором палацу культури «Кредмаш» все ще вказана Тетяна Кухтик, а власником — ПрАТ «Кредмаш».
Як вказано у Clarity Ptoject, засновницею фірми «Автохаус Кременчук» є Наталія Гусіна. «Автохаус Кременчук» мав контракти з комунальними закладами Кременчука, зокрема з Міським садом на понад 150 тисяч гривень та «Кременчукводоканалом» на 100 тисяч гривень.
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