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Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, Культура

ПК «Кредмаш» викупив підприємець, який керує автосервісом на Молодіжному  — джерела

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 295

У місцевої влади був «конструктивний діалог» з підприємцем щодо продовження роботи закладів, які працюють у палаці

Палац культури «Кредмаш» викупив кременчуцький підприємець Ігор Гусін, який нині керує фірмою «Автохаус Кременчук», що працює на Молодіжному. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел у ПК «Кредмаш». 

Відомо, що фірма є офіційним сервісом Ford в Кременчуці. Про те, що палац культури тепер під власністю представників кременчуцького бізнесу стало відомо під час засідання виконавчого комітету 6 червня. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, у влади був «конструктивний діалог» з підприємцем щодо продовження роботи закладів, які працюють у палаці. 

— У нас певні архівні документи зберігаються, тому що, на жаль, ми не збудували архів перед війною, — сказав Малецький. 

Колективам палацу культури запропонували продовжувати свою діяльність у «Міському центрі культури і дозвілля», у ліцеї № 4, в «Академії майбутнього». Також розглядається варіант роботи в одному з місцевих дитячих садочків та Міському палаці культури. Творчі групи обіцяють зберегти і, за словами міського голови, вони не платитимуть орендну плату, адже працюватимуть у комунальних закладах. 

— Ми з новим власником палацу культури домовились, що 2 колективи до 1 вересня поки що попрацюють у нього, поки ми не знайдемо їм інші майданчики, — розповів мер. 

За даними Опендатабот, директором палацу культури «Кредмаш» все ще вказана Тетяна Кухтик, а власником — ПрАТ «Кредмаш».

Як вказано у Clarity Ptoject, засновницею фірми «Автохаус Кременчук» є Наталія Гусіна. «Автохаус Кременчук» мав контракти з комунальними закладами Кременчука, зокрема з Міським садом на понад 150 тисяч гривень та «Кременчукводоканалом» на 100 тисяч гривень.

 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Вікіпедія
Теги: Кредмаш палац культури
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