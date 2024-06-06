ДТП у Шишаках: після зіткнення з Lanos велосипедистка опинилась у лікарні

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5 червня близько 16.45 на вулиці Кирила Осьмака у селищі Шишаки Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, Daewoo Lanos, під керуванням 23-річного місцевого, зіткнувся з велосипедом, яким керувала 78-річна жителька Шишак. Унаслідок ДТП велосипедистку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.

Нагадаємо, що нещодавно на Кременчуччині вантажівка збила мотоцикл — двоє травмованих у лікарні.