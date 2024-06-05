Учора на Кременчуччині вантажівка збила мотоцикл: двоє травмованих у лікарні

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Учора, 4 червня, близько 13.30 в одному з сіл Семенівської громади Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися вантажний автомобіль Iveco з 19-річним водієм за кермом та мотоцикл, яким керував 15-річний хлопець.

Внаслідок аварії неповнолітній мотоцикліст та його 19-річний пасажир травмувалися. Їх госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, цими вихідними у Полтаві зіткнулися мотоцикл та легковик. Мотоцикліста з травмами ушпиталили.