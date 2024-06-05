Як проходить виставка національних артефактів у музеї Горішніх Плавнів

В експозиції представлено маже 400 жіночих прикрас із чотирьох областей — Донецької, Луганської, Харківської та Сумської
У краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів відкрилася виставка національних артефактів «Дукачі і прикраси: Схід». Експозиція нараховує 400 українських жіночих прикрас XVIII–XX століть та репрезентує чотири області — Донецьку, Луганську, Харківську і Сумську. Екскурсію виставкою в перший день провів автор експозиції, дослідник Віктор Векленко.
Відкриття експозиції національних артефактів «Дукачі і прикраси: Схід» відбулося 17 травня в актовій залі музею. Заступниця директора з наукової роботи краєзнавчого музею Катерина Ткаченко розповіла, що представлені на виставці дукачі, підвіски, намиста та медальйони — усе це надбання історика з Дніпра, археолога та ставрографа, директора «Музею Креста» у Дніпропетровській області Віктора Векленка. Як наголосила Катерина Ткаченко, дата нинішньої виставки вибрана невипадково. Адже 18 травня традиційно весь світ відзначає Міжнародний день музеїв.
Протягом 2019-2023 років у краєзнавчому музеї вже експонувалися хрести із колекції Віктора Векленка, а от дукачі та інші жіночі прикраси Горішні Плавні приймають вперше.
В експозиції представлено маже 400 жіночих прикрас із чотирьох областей — Донецької, Луганської, Харківської та Сумської.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять воїнів-захисників, які загинули за Україну. Серед поціновувачів історичної спадщини, які відвідали захід, була начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська.
Ірина Зеленська подякувала Віктору Векленку за надану мешканцям громади можливість ознайомитися з українською культурною спадщиною XVIII–XX століть.
А колективу музею — за системну й ініціативну роботу щодо організації культурно-мистецьких заходів. Гостя також привітала усіх працівників музейної галузі з прийдешнім професійним святом — Міжнародним днем музеїв. Нинішня виставка колекцій Віктора Векленка в нашому місті — вже п’ята. Він розповів про старожитності, які представлені в експозиції «Дукачі і прикраси: Схід». Серед експонатів — знахідки з території Донецької області: намисто «камінне» коралового кольору зі смальти, штампований дукач, дукачі з околиць міста Вугледару, срібний дукач із рубля 1870 року з Авдіївки, двоплатівковий однобічний дукач із зображенням «цариці» кінця XVIII — початку XIX століть з околиць Маріуполя. Також серед представлених старожитностей — керамічна іконка з Добропілля, карбовані дукачі порубіжної запорозько-слобожанської традиції з околиць Краматорська, намисто зі срібних імітацій сан-марінських монет 1798 року з Лиманського району. Знахідки з Луганського регіону — литі дукачі із зображенням «цариці», Богородиці, святої Параскеви та відтворення коронаційної медалі Катерини II. Багато старожитностей походять із Харківщини. Неабиякий інтерес знавців викликають українські традиційні жіночі прикраси: дукач-паломницький медальйон із зображенням святого Тихона Задонського, штампована однобічна підвіска — «янгусок», намисто скляне з хрестом і польськими срібними монетами XVII–XVIII століть, скрученими в трубочку, дукач двобічний литий зі свинцевого сплаву з хрестом і квіткою, намисто з коралового бісеру.
Також представлено оригінальні знахідки з Охтирського району Сумської області. Зокрема, дукачі з комплекту: срібний рубль Петра II й «полтина» 1839 року із села Олешня, дукач-«хрестовик» з рівнокінцевими хрестами і царськими коронами по краях та австро-угорським двоголовим орлом, імітація дукача-медальйону із зображенням святої Варвари й рівнокінцевого хреста з околиць селища Чупахівка, дукач-копія хрестильної медалі із сюжетом обрізання Христа на аверсі з околиць села Куземин. Є артефакти з Роменського
району Сумської області. Рідкісна знахідка з Ромнів — намисто з мушель і шкіри. Виставка триватиме два місяці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.