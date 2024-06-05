Як проходить виставка національних артефактів у музеї Горішніх Плавнів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 87 Партнерський проєкт

У краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів відкрилася виставка національних артефактів «Дукачі і прикраси: Схід». Експозиція нараховує 400 українських жіночих прикрас XVIII–XX століть та репрезентує чотири області — Донецьку, Луганську, Харківську і Сумську. Екскурсію виставкою в перший день провів автор експозиції, дослідник Віктор Векленко.

Відкриття експозиції національних артефактів «Дукачі і прикраси: Схід» відбулося 17 травня в актовій залі музею. Заступниця директора з наукової роботи краєзнавчого музею Катерина Ткаченко розповіла, що представлені на виставці дукачі, підвіски, намиста та медальйони — усе це надбання історика з Дніпра, археолога та ставрографа, директора «Музею Креста» у Дніпропетровській області Віктора Векленка. Як наголосила Катерина Ткаченко, дата нинішньої виставки вибрана невипадково. Адже 18 травня традиційно весь світ відзначає Міжнародний день музеїв.

«Сучасне завдання музейних закладів України не тільки зберегти національну скарбницю історичних, мистецьких та художніх колекцій, але й бути своєрідними джерелами пізнання, що допомагають людям долучитися до культурно-історичних цінностей і духовних реліквій», — підкреслила музейниця.

Протягом 2019-2023 років у краєзнавчому музеї вже експонувалися хрести із колекції Віктора Векленка, а от дукачі та інші жіночі прикраси Горішні Плавні приймають вперше.

В експозиції представлено маже 400 жіночих прикрас із чотирьох областей — Донецької, Луганської, Харківської та Сумської.

«Відкриття виставки проходить у складних для нашої країни умовах. Підступний ворог продовжує загарбницький наступ на територію суверенної країни, намагаючись знищити на своєму шляху все: історію, культуру, інфраструктуру та мирне населення. Цьому протистоять воїни-захисники, але, на превеликий жаль, війна продовжує забирати людські життя», — наголосила Катерина Ткаченко.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять воїнів-захисників, які загинули за Україну. Серед поціновувачів історичної спадщини, які відвідали захід, була начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська.

«У складний час, в якому ми зараз живемо, це дуже актуальна подія. Адже не знаючи історії, складно зберегти свою ідентичність та будувати своє майбутнє. Саме для того, щоб ми пам’ятали свою історію, і проводяться відповідні заходи», — наголосила вона.

Ірина Зеленська подякувала Віктору Векленку за надану мешканцям громади можливість ознайомитися з українською культурною спадщиною XVIII–XX століть.

А колективу музею — за системну й ініціативну роботу щодо організації культурно-мистецьких заходів. Гостя також привітала усіх працівників музейної галузі з прийдешнім професійним святом — Міжнародним днем музеїв. Нинішня виставка колекцій Віктора Векленка в нашому місті — вже п’ята. Він розповів про старожитності, які представлені в експозиції «Дукачі і прикраси: Схід». Серед експонатів — знахідки з території Донецької області: намисто «камінне» коралового кольору зі смальти, штампований дукач, дукачі з околиць міста Вугледару, срібний дукач із рубля 1870 року з Авдіївки, двоплатівковий однобічний дукач із зображенням «цариці» кінця XVIII — початку XIX століть з околиць Маріуполя. Також серед представлених старожитностей — керамічна іконка з Добропілля, карбовані дукачі порубіжної запорозько-слобожанської традиції з околиць Краматорська, намисто зі срібних імітацій сан-марінських монет 1798 року з Лиманського району. Знахідки з Луганського регіону — литі дукачі із зображенням «цариці», Богородиці, святої Параскеви та відтворення коронаційної медалі Катерини II. Багато старожитностей походять із Харківщини. Неабиякий інтерес знавців викликають українські традиційні жіночі прикраси: дукач-паломницький медальйон із зображенням святого Тихона Задонського, штампована однобічна підвіска — «янгусок», намисто скляне з хрестом і польськими срібними монетами XVII–XVIII століть, скрученими в трубочку, дукач двобічний литий зі свинцевого сплаву з хрестом і квіткою, намисто з коралового бісеру.

Також представлено оригінальні знахідки з Охтирського району Сумської області. Зокрема, дукачі з комплекту: срібний рубль Петра II й «полтина» 1839 року із села Олешня, дукач-«хрестовик» з рівнокінцевими хрестами і царськими коронами по краях та австро-угорським двоголовим орлом, імітація дукача-медальйону із зображенням святої Варвари й рівнокінцевого хреста з околиць селища Чупахівка, дукач-копія хрестильної медалі із сюжетом обрізання Христа на аверсі з околиць села Куземин. Є артефакти з Роменського

району Сумської області. Рідкісна знахідка з Ромнів — намисто з мушель і шкіри. Виставка триватиме два місяці.