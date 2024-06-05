У Кременчуці патрульні виявили водіїв з ймовірно фальшивими документами

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Патрульна поліція Кременчука виявила двох водіїв, які мали ймовірно підроблені документи. Про це повідомили на телеграм-каналі патрульної поліції 5 червня.

Поліціянти зупинили машину MAN із напівпричепом на вулиці Вадима Пугачова та Mercedes Benz із напівпричепом на вулиці Миколаївській за порушення правил дорожнього руху. В обох водіях під час перевірки документів правоохоронці виявили ознаки підробки.

— Оскільки у цих випадках вбачаються ознаки кримінального правопорушення — поліцейські викликали слідчих для з’ясування усіх обставин, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку травня у Кременчуці затримали 50 п’яних водіїв.