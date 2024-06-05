У Кременчуці патрульні виявили водіїв з ймовірно фальшивими документами

Патрульна поліція Кременчука виявила двох водіїв, які мали ймовірно підроблені документи. Про це повідомили на телеграм-каналі патрульної поліції 5 червня.
Поліціянти зупинили машину MAN із напівпричепом на вулиці Вадима Пугачова та Mercedes Benz із напівпричепом на вулиці Миколаївській за порушення правил дорожнього руху. В обох водіях під час перевірки документів правоохоронці виявили ознаки підробки.
Нагадаємо, з початку травня у Кременчуці затримали 50 п’яних водіїв.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.