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Риболовля ціною у 30 тис грн: патрульні затримали ще двох браконьєрів на Кам'янському водосховищі

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 168

 

Чоловіки встигли впіймати 6 сомів загальною вагою майже 20 кг

Учора, 4 червня, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля затримали ще двох браконьєрів у акваторії Кам’янського водосховища поблизу Горішніх Плавнів. Про це повідомляють у пресслужбі установи.

За даними патрульних, один з чоловіків ловив рибу з гумового човна за допомогою сітки. Він встиг впіймати 5 сомів загальною вагою 14 кг. За це йому нарахували штраф на суму 25 тис. 585 грн.

 

Ще одного браконьєра спіймали «на гарячому» впродовж години на тому ж місці — чоловік встиг зловити лише одного сома вагою 5 кг. Сума нарахованих збитків склала 5117 грн.

На обох порушників інспектори склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 (Грубе порушення правил рибальства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усі матеріали справи патрульні перенаправлять до суду.

 

Працівники рибоохоронпатруля нагадують, що до 16 червня діє заборона на вилов риби на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах, а до 30 червня — у всіх інших водоймах району.

Якщо ви стали свідками порушення нерестової заборони на вилов риби, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля просять звертатися на гарячу лінію за телефоном 0969075008. Саме завдяки цьому патрульні можуть затримувати порушників «на гарячому».

Нагадаємо, днями патрульні затримали браконьєра, який уночі незаконно наловив риби на майже 15 тисяч гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: браконьєри риба рибоохоронний патруль нерестова заборона Кам’янське водосховище
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