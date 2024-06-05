У Полтаві чоловік лякав перехожих на вулиці пістолетом

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 325

Третього червня близько 17.30 на вулиці Петра Сагайдачного у Полтаві помітили чоловіка зі зброєю. Перехожі сповістили про це правоохоронців.

Як повідомляє пресслужба поліції, попередньо встановлено, що 37-річний полтавець мав при собі предмет, схожий на пістолет. Слідчі вилучили його та направили на експертизу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці також з’ясовують джерело походження та мету зберігання чоловіком зброї.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці між двома чоловіками стався конфлікт — поліція вилучила пістолет та гранату.