Кременчужан запрошують на відкриття виставки графічних робіт художника Володимира Манькова

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Художник працював над оформленням багатьох приміщень у Кременчуці

У п’ятницю, 7 червня, о 15.00 у Кременчуці у приміщенні картинної галереї Наталії Юзефович відбудеться відкриття персональної виставки графічних робіт місцевого художника Володимира Манькова. Афішу про захід опублікували на сайті Кременчуцької міськради.

Володимир Маньков — член Національної спілки художників України, займався оформленням Кременчуцького краєзнавчого музею, музею Крюківського вагонобудівного заводу, кременчуцького Будинку дитини. Також художник оформлював Палац культури у Горішніх Плавнях та розписував Спасо-Преображенську церкву у селі Келеберда.

На виставці експонуватимуться понад 50 робіт художника, створених у різні роки. На картинах будуть представлені різноманітні графічні техніки — ліногравюра, монотипія, віртуозно виконані екслібриси, акварельні пейзажі та інше.

Виставка діятиме протягом місяця, до 7 липня. Відвідати її можна щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00, за адресою вул. Космічна, 9. Вхід на виставку вільний.