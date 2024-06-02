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У Полтаві зіткнулись мотоцикл та легковик: мотоцикліста ушпиталили з травмами

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 181

Поліція встановлює обставини події

1 червня близько 22.00 на перехресті вулиць Соборності та Сінної в Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав мотоцикліст. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Volkswagen Jetta, яким керував 19-річний місцевий водій, зіткнувся з мотоциклом КТМ, за кермом якого був 18-річний юнак. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми і був ушпиталений.

 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня). Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин ДТП.

Нагадаємо, що у Лубнах зіткнулись Mercedes Sprinter та Volkswagen Golf — постраждали водійка та три пасажирки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава мотоцикл
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