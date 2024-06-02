На Полтавщині випустили другий набір пілотів агродронів

Другий набір учасників школи агродронів успішно завершив навчання, і ще вісім пілотів отримали відповідні сертифікати. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Під час чотиритижневого курсу вони здобули важливі знання та навички, які дозволять їм:
Загалом школу агродронів закінчили 17 осіб.
Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій РВА розповіли, як отримати дозвіл на використання агродронів.
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