На Полтавщині випустили другий набір пілотів агродронів

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 256

Другий набір учасників школи агродронів успішно завершив навчання, і ще вісім пілотів отримали відповідні сертифікати. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Під час чотиритижневого курсу вони здобули важливі знання та навички, які дозволять їм:

Оцінювати якість посівів та виявляти пошкодження або загибель культур.

Проводити аудит та інвентаризацію земель.

Супроводжувати будівництво систем меліорації.

Загалом школу агродронів закінчили 17 осіб.

Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій РВА розповіли, як отримати дозвіл на використання агродронів.