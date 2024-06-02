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На Полтавщині випустили другий набір пілотів агродронів

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 256

Вісім нових пілотів отримали сертифікати після чотиритижневого курсу

Другий набір учасників школи агродронів успішно завершив навчання, і ще вісім пілотів отримали відповідні сертифікати. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Під час чотиритижневого курсу вони здобули важливі знання та навички, які дозволять їм:

  • Оцінювати якість посівів та виявляти пошкодження або загибель культур.
  • Проводити аудит та інвентаризацію земель.
  • Супроводжувати будівництво систем меліорації.

Загалом школу агродронів закінчили 17 осіб. 

Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій РВА розповіли, як отримати дозвіл на використання агродронів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Агробізнес дрони навчання
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