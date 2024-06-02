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В Україні скасували графік аварійних відключень — Укренерго

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 3

 

Графіки погодинного відключення діятимуть з 18.00

В Україні о 12.15 скасували графік аварійних відключень, повідомила пресслужба «Укренерго». Він діяв з 9.15 і торкнувся 60 юридичних споживачів на Полтавщині.

Нагадаємо, що на сьогодні «Укренерго» ввело ліміти споживання електроенергії, і графіки погодинного відключення діятимуть з 18.00 до кінця доби. Про адреси та актуальний графік відключень інформують на сайті «Полтаваобленерго».

 

Минулої ночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області. В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: vn.20minut.ua
Теги: аварійне відключення погодинні відключення Полтаваобленерго Укренерго
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