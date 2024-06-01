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Зранку та ввечері діятимуть ліміти споживання електроенергії: оприлюднили графік (доповнено)

Вчора, 19:11 Переглядів: 946

 

«Полтаваобленерго» оприлюднило графік за чергами

Завтра, 2 червня, по всій країні діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Ліміти діятимуть з 1.00 до 5.00 та з 19.00 до 24.00 для побутових та промислових споживачів.

Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Доповнено:

На Полтавщині застосують погодинні відключення електроенергії з 00.00 до 5.00 та з 18.00 до 24.00.

Про адреси та актуальний графік відключень інформують на сайті «Полтаваобленерго».

 

Нагадаємо, що сьогодні через нічну атаку на енергооб'єкти України на Полтавщині відключення світла тривають на годину довше.

Нагадаємо, уночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області. В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що ніхто не постраждав, але нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго відключення електроенергії ГПВ ліміт
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