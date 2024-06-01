З російського полону повернули військового з Полтавщини — Пронін

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 207

Разом з ним вдалося повернути з полону додому ще 74 людини

З російського полону повернули військового з Полтавщини — Юрія Олексієнка. Про це 1 червня у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Нагадаємо, що обмін відбувся 31 травня. Тоді вдалося повернути з полону додому 75 людей. Серед них 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська. Серед повернутих — оборонці Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та 14 захисників Чорнобильської АЕС.