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У Полтаві чоловік хоронив родичку на подвір'ї: поліція встановлює обставини смерті жінки

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 0

 

Процес помітили сусіди й повідомили поліцію

1 червня близько 12.00 мешканці Подільського району Полтави помітили, як сусід ховає померлу родичку у дворі, про що сповістили правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба Полтавського районного управління поліції.

В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 46-річний полтавець самостійно почав хоронити на власному подвір’ї померлу 79-річну родичку. Під час огляду тіла жінки явних ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло померлої направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне убивство). В рамках кримінального провадження поліція з’ясовує всі обставини цієї події.

Нагадаємо, що житель Кременчуцького району, який вбив матір, а тіло викинув у колодязь, проведе 12 років за ґратами.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава смерть поховання
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