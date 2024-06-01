У Полтаві чоловік хоронив родичку на подвір'ї: поліція встановлює обставини смерті жінки

1 червня близько 12.00 мешканці Подільського району Полтави помітили, як сусід ховає померлу родичку у дворі, про що сповістили правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба Полтавського районного управління поліції.
В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 46-річний полтавець самостійно почав хоронити на власному подвір’ї померлу 79-річну родичку. Під час огляду тіла жінки явних ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло померлої направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне убивство). В рамках кримінального провадження поліція з’ясовує всі обставини цієї події.
Нагадаємо, що житель Кременчуцького району, який вбив матір, а тіло викинув у колодязь, проведе 12 років за ґратами.
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