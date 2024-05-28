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Житель Кременчуцького району, який вбив матір, а тіло викинув у колодязь, проведе 12 років за ґратами

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 41

 

Верховний Суд підтвердив вирок

Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Кременчуцького району, який був засуджений на 12 років за умисне вбивство своєї матері. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Прокурори у трьох судових інстанціях довели, що в серпні 2021 року син під час конфлікту вдарив матір обухом сокири по голові. Коли жінка впала на підлогу, чоловік побив її, обмотав шию шматком тканини й задушив. Після цього він вкинув тіло в колодязь на подвір'ї та засипав його одягом і сміттям, намагаючись приховати злочин.

Засуджений не заперечував, що між ним та матір’ю були напружені стосунки через його безробіття та звичку виносити з дому речі. Проте свою вину у вбивстві він не визнав.

На підставі зібраних доказів та проведених експертиз чоловіка було визнано винним. Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, убита — Зореслава Довгаль. Жінка проходила службу у військові частині 1546 (107 реактивна бригада). У 2019 році Зореслава служила у Червоному Лимані на Донеччині. У жінки залишилася мати, брат, двоє дітей та троє онуків. Їй було 48 років, а її сину Кирилу на момент убивства — 25. Усе це сталося у селі Садки, що неподалік Кременчука. Тіло жінки правоохоронці знайшли на дні криниці. Поряд були особисті речі та документи загиблої. Її розшукували 12 днів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство Верховний суд прокуратура
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