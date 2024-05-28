Житель Кременчуцького району, який вбив матір, а тіло викинув у колодязь, проведе 12 років за ґратами

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 41

Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Кременчуцького району, який був засуджений на 12 років за умисне вбивство своєї матері. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Прокурори у трьох судових інстанціях довели, що в серпні 2021 року син під час конфлікту вдарив матір обухом сокири по голові. Коли жінка впала на підлогу, чоловік побив її, обмотав шию шматком тканини й задушив. Після цього він вкинув тіло в колодязь на подвір'ї та засипав його одягом і сміттям, намагаючись приховати злочин.

Засуджений не заперечував, що між ним та матір’ю були напружені стосунки через його безробіття та звичку виносити з дому речі. Проте свою вину у вбивстві він не визнав.

На підставі зібраних доказів та проведених експертиз чоловіка було визнано винним. Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, убита — Зореслава Довгаль. Жінка проходила службу у військові частині 1546 (107 реактивна бригада). У 2019 році Зореслава служила у Червоному Лимані на Донеччині. У жінки залишилася мати, брат, двоє дітей та троє онуків. Їй було 48 років, а її сину Кирилу на момент убивства — 25. Усе це сталося у селі Садки, що неподалік Кременчука. Тіло жінки правоохоронці знайшли на дні криниці. Поряд були особисті речі та документи загиблої. Її розшукували 12 днів.