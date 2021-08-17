У Кременчуці син вбив матір й скинув тіло у колодязь зі сміттям (доповнено)

Вчора, 21:30 Переглядів: 8 188

Сьогодні, 17 серпня, на вулиці Нерудна знайшли тіло 48-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє h_kremenchug.

Жінку з 6 серпня вважали безвісті зниклою. Правоохоронці оперативно знайшли й затримали підозрюваного у вбивстві.

Як повідомляє Департамент карного розшуку у себе в телеграм-каналі, напередодні потерпіла перестала виходити на зв’язок зі знайомими та дочкою, про що остання повідомила поліцію. Зникнення було першим і дуже підозрілим.

У подальшому, під час проведення слідчих дій тіло 48-річної жінки виявили під грудою сміття, в колодязі, розміщеному на території домоволодіння.

Працівники карного розшуку провели ряд оперативно-розшукових заходів і встановили, що саме син позбавив життя матір, а після скинув тіло і інші речі до колодязя.

Встановлено, що 25-річний чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових кримінальних правопорушень.









На цей час чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.

- Вніч на 4-5 скоїв вбивство мами вдарив її сокирою по голові... Вході сварки вдарив її. Вона почала виганяти мене з дому й почала мене ображати. У пориві злості вдарив її сокирою по голові. Сховав докази, прибрав вдома, скинув все у колодязь, який знаходиться на території. Й пішов з дому, - сказав підозрюваний.

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Начальник Управління карного розшуку поліції області Сергій Махно, зазначив: «Ми з’ясували, що чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження під час сімейної сварки. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, скинув тіло загиблої з її особистими речами до колодязя та замаскував побутовим сміттям».

Відомо, що житель Кременчуцького району вже притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

- Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, повідомили фігурантові про підозру у скоєнні умисного вбивства. До суду вже спрямували клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу, - повідомив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини .

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Якщо суд визнає підозрюваного винним у вчиненні особливо тяжкого злочину, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.