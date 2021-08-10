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Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукують Зореславу Довгаль

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 835

 

Про жінку нічого невідомо вже 4 дні

У Кременчуці розшукують Зореславу Довгаль.

Як повідомляє пресслужба поліції, 48-річна жінка з 6 серпня не виходить на зв’язок з рідними.
Якщо знаєте щось про неї - зателефонуйте: 0997933504 , 0682090451.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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