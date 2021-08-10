Сезон полювання тільки розпочався, а поліція вже виявила 20 порушників

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 795 Коментарів: 3

За дотриманням правил полювання й порядку реєстрації та зберігання мисливської зброї в перші дні сезону полювання на Полтавщині стежили працівники поліції, представники громадськості й регіонального управління лісового та мисливського господарства.

Мобільні групи, залучені до превентивних рейдів, виявили більше ніж 20 правопорушень. 12 з них, пов’язані з порушенням правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної зброї (ст. 191 КУпАП), а також порядку її передачі іншим особам (ст. 190 КУпАП). У порушників поліцейські вилучили 14 одиниць мисливської зброї.

Окрім того, під час рейдів єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду, оформили 11 адмінматеріалів за порушення правил полювання (ст. 85 КУпАП).

Важливо! Поліція перевіряє наявність у мисливця наступних документів: