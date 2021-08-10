Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Надзвичайні новини

Сезон полювання тільки розпочався, а поліція вже виявила 20 порушників

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 795 Коментарів: 3

 

Поліцейські вилучили 14 одиниць мисливської зброї

За дотриманням правил полювання й порядку реєстрації та зберігання мисливської зброї в перші дні сезону полювання на Полтавщині стежили працівники поліції, представники громадськості й регіонального управління лісового та мисливського господарства.

Мобільні групи, залучені до превентивних рейдів, виявили більше ніж 20 правопорушень. 12 з них, пов’язані з порушенням правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної зброї (ст. 191 КУпАП), а також порядку її передачі іншим особам (ст. 190 КУпАП). У порушників поліцейські вилучили 14 одиниць мисливської зброї.

Окрім того, під час рейдів єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду, оформили 11 адмінматеріалів за порушення правил полювання (ст. 85 КУпАП).

Важливо! Поліція перевіряє наявність у мисливця наступних документів:

  • державного посвідчення мисливця;
  • щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита
  • дозволу на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка користувача мисливських угідь)
  • відповідного дозволу на право користування вогнепальною мисливською зброєю
  • (за наявності) паспорту на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: полювання
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

1 243
hunter:
Сьогодні, 13:47

Немножко не правильно,полиция проверяет только разрешение на оружие и сверка номера и все.Все остальное проверяет утмр и их егеря.


4 0
141
GAndy:
Сьогодні, 15:02

На фотке 6 охотник с манком. На него тоже админпротокол составили?

А как лет в этом году вообще?


0 0
76
verbki:
Сьогодні, 15:50

Ни какой полиции не видел . В заповеднике " Заливы Псла " голдные стреляют прямо на пляже . В субботу было ощущение что я под Горловкой а не на даче ...


4 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх