«Нафтохімік» став володарем кубку Відкритої першості ПАТ «Укртатнафта» з пляжного волейболу

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7 серпня у Кременчуці відбулася Відкрита першість ПАТ «Укртатнафта» з пляжного волейболу. У змаганнях взяли участь 10 команд, які представляють клуби Кременчука, Полтави й три команди заводу: «Нафтохімік» (Резніков Віталій і Широков Володимир) виробництво 4 (Чайка Андрій і Павленко Сергій) і цех № 33 (Лихачов і Цивина). Про це повідомляє пресслужба ПАТ «Укртатнафта».

Традиційно з привітальним словом виступив Василь Хоменко та головний суддя Тетяна Дишлєва.

Перемогу святкували господарі турніру - «Нафтохімік» (Віталій Резніков і Володимир Широков). На другому місці команда «Лідер» (Єгор Коваль та Ігор Цисик). «Бронзові» нагороди у команди «Метеор» (В'ячеслав Воєвода і Артем Прималенний).

Вітаємо переможців та призерів змагань.