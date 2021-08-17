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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Два нових випадки COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Сьогодні, 20:51 Переглядів: 409

  

Сьогодні, 17 серпня, в місті зареєстровано два нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли дві жінки 20 та 37 років. Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По даним випадкам проводиться епідемічне розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях лікується одинадцять пацієнтів.

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.
З'ясовується коло контактних осіб.

Всього зареєстровано 9472. Одужало 9165. Померло 274

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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