На російсько-українській війні загинув ексфутболіст «Кременя» Ігор Стахів

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 866

На російсько-українській війні загинув ексфутболіст «Кременя» Ігор Стахів, про це повідомляють у групі Ветерани футболу Прикарпаття.

Загинув захисник України Ігор Стахів від снайперської кулі російських військ.

Ігор Стахів зіграв за «Кремінь» два сезони: 1997/1998 та 1998/1999 роки. Загалом за «синьо-білих» провів 29 ігор.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.