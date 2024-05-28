Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

Публічне обвинувачення у домашньому насильстві: Рада підтримала законопроєкт

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 119

 

Майбутній закон передбачає зміни до кримінально-процесуального законодавства та розширення переліку кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості людини

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10420, що передбачає публічне обвинувачення у домашньому насильстві. 

Після другого читання та підписання Президентом, в Україні мають запрацювати норми Стамбульської конвенції. Також, на думку аналітиків Центру спільних дій, це має сприяти розслідуванню випадків домашнього та сексуального насильства.

Законопроєкт доповнює перелік кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості людини. Тепер, окрім зґвалтування, сексуального насильства та розбещення неповнолітніх, до нього можуть також включити примушування до шлюбу, аборту чи стерилізації. А заяву до поліції про скоєння такого правопорушення може подати будь-яка людина, а не тільки потерпілий (потерпіла) чи їх законний представник.

— Публічне обвинувачення означає, що заявити про домашнє чи сексуальне насильство зможе будь-хто. Наприклад, сусідка стала свідком і написала заяву. Часто постраждалі від цих злочинів не висувають звинувачення самостійно через страх, сором або залежність від кривдника. Дозвіл іншим повідомляти про випадки насильства збільшує шанси захистити потерпілих, які могли б залишитися без допомоги в іншому разі, — пояснює аналітикиня Ірина Корженкова.

Законопроєкт передбачає також і те, що угоду про примирення із підозрюваним чи обвинувачуваним зможе ініціювати лише потерпіла (потерпілий) або їхній законний представник.  

А ще, відповідно до законопроєкту, потерпілі мають невідкладно пройти судово-медичну експертизу. Аналітики переконані: це допоможе уникнути ретравматизації, яка може призвести до відмови постраждалої від насильства людини брати участь у кримінальному провадженні. 

— Невідкладна експертиза зменшує тривалість процедури, кількість допитів та покращує умови для постраждалих. Тобто їм не потрібно буде зайвий раз звертатися до відповідних органів, відтворювати показання, тобто переживати стрес й зазнавати повторної травми, — каже Корженкова.

Цей законопроєкт вносить в Кримінальний процесуальний кодекс норми на виконання Стамбульської конвенції, яка має на меті запобігати сексуальному та домашньому насильству.  

Нагадаємо, ратифікація цієї конвенції є однією з вимог для вступу України до ЄС. Закон про ратифікацію президент Володимир Зеленський підписав у червні 2022 року, хоча Україна підтримала конвенцію ще у 2011 році.

За даними контакт-центру Полтавської облвійськадміністрації, Кременчуцька громада входить до лідерів серед звернень по області щодо домашнього насильства.

Також за даними пресслужби прокуратури Полтавщини, за перший квартал 2024 року суди області розглядали близько 130 обвинувальних актів щодо домашнього насильства.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: shotam.info
Теги: домашнє насильство сексуальне насильство публічне обвинувачення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх