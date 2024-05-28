Публічне обвинувачення у домашньому насильстві: Рада підтримала законопроєкт

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Майбутній закон передбачає зміни до кримінально-процесуального законодавства та розширення переліку кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості людини

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10420, що передбачає публічне обвинувачення у домашньому насильстві.

Після другого читання та підписання Президентом, в Україні мають запрацювати норми Стамбульської конвенції. Також, на думку аналітиків Центру спільних дій, це має сприяти розслідуванню випадків домашнього та сексуального насильства.

Законопроєкт доповнює перелік кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості людини. Тепер, окрім зґвалтування, сексуального насильства та розбещення неповнолітніх, до нього можуть також включити примушування до шлюбу, аборту чи стерилізації. А заяву до поліції про скоєння такого правопорушення може подати будь-яка людина, а не тільки потерпілий (потерпіла) чи їх законний представник.

— Публічне обвинувачення означає, що заявити про домашнє чи сексуальне насильство зможе будь-хто. Наприклад, сусідка стала свідком і написала заяву. Часто постраждалі від цих злочинів не висувають звинувачення самостійно через страх, сором або залежність від кривдника. Дозвіл іншим повідомляти про випадки насильства збільшує шанси захистити потерпілих, які могли б залишитися без допомоги в іншому разі, — пояснює аналітикиня Ірина Корженкова.

Законопроєкт передбачає також і те, що угоду про примирення із підозрюваним чи обвинувачуваним зможе ініціювати лише потерпіла (потерпілий) або їхній законний представник.

А ще, відповідно до законопроєкту, потерпілі мають невідкладно пройти судово-медичну експертизу. Аналітики переконані: це допоможе уникнути ретравматизації, яка може призвести до відмови постраждалої від насильства людини брати участь у кримінальному провадженні.

— Невідкладна експертиза зменшує тривалість процедури, кількість допитів та покращує умови для постраждалих. Тобто їм не потрібно буде зайвий раз звертатися до відповідних органів, відтворювати показання, тобто переживати стрес й зазнавати повторної травми, — каже Корженкова.

Цей законопроєкт вносить в Кримінальний процесуальний кодекс норми на виконання Стамбульської конвенції, яка має на меті запобігати сексуальному та домашньому насильству.

Нагадаємо, ратифікація цієї конвенції є однією з вимог для вступу України до ЄС. Закон про ратифікацію президент Володимир Зеленський підписав у червні 2022 року, хоча Україна підтримала конвенцію ще у 2011 році.

За даними контакт-центру Полтавської облвійськадміністрації, Кременчуцька громада входить до лідерів серед звернень по області щодо домашнього насильства.

Також за даними пресслужби прокуратури Полтавщини, за перший квартал 2024 року суди області розглядали близько 130 обвинувальних актів щодо домашнього насильства.