Літні табори на Полтавщині не відкриються, а про роботу пришкільних вирішують громади — Пронін

Дитячі літні табори цього року на Полтавщині знову не працюватимуть, а рішення про відкриття пришкільних таборів мають ухвалювати громади на місцях. Про це у своєму телеграм-каналі пише очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, стаціонарні літні табори не мають укриттів, розрахованих на відповідну кількість дітей.
Пришкільні табори можуть працювати тільки за наявних укриттів у школах, але рішення про їхню роботу мають ухвалювати громади.
Проте область все ж піклується про оздоровлення дітей, зокрема пільгових категорій. 17 дітей з-поміж малозабезпечених сімей, дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування уже відправили до Міжнародного дитячого центру «Артек». Незабаром туди вирушить ще група хлопців та дівчат.
Нагадаємо, директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик прокоментував журналістам Телеграфа, що пришкільні табори цього року у місті не працюватимуть у зв’язку із безпековою ситуацією.
Проте ми зібрали для вас матеріал, куди ж можна «подіти» дітей під час літніх канікул на кілька годин або на цілий день.
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