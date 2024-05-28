Літні табори на Полтавщині не відкриються, а про роботу пришкільних вирішують громади — Пронін

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 92

Обласна влада займається оздоровленням дітей пільгових категорій в Україні або за кордоном

Дитячі літні табори цього року на Полтавщині знову не працюватимуть, а рішення про відкриття пришкільних таборів мають ухвалювати громади на місцях. Про це у своєму телеграм-каналі пише очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, стаціонарні літні табори не мають укриттів, розрахованих на відповідну кількість дітей.

Пришкільні табори можуть працювати тільки за наявних укриттів у школах, але рішення про їхню роботу мають ухвалювати громади.

Проте область все ж піклується про оздоровлення дітей, зокрема пільгових категорій. 17 дітей з-поміж малозабезпечених сімей, дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування уже відправили до Міжнародного дитячого центру «Артек». Незабаром туди вирушить ще група хлопців та дівчат.

— Активно пропрацьовуємо з міжнародними партнерами варіанти відпочинку дітей за кордоном, — додає Пронін.

Нагадаємо, директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик прокоментував журналістам Телеграфа, що пришкільні табори цього року у місті не працюватимуть у зв’язку із безпековою ситуацією.

Проте ми зібрали для вас матеріал, куди ж можна «подіти» дітей під час літніх канікул на кілька годин або на цілий день.