Цього року пришкільні табори у Кременчуці не відкриються

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 305

Цього літа у Кременчуці не відкриються табори з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.

За його словами, таке рішення ухвалили виходячи із безпекової ситуації у регіоні, аби не наражати дітей на додаткову небезпеку.

Наразі в місті уже готується відповідне розпорядження.

Навчальний рік у закладах освіти школярі завершать так, як і навчалися раніше — очно, дистанційно або у змішаному форматі.

Дитячі садочки у Кременчуці працюватимуть у штатному режимі, проте може зменшитися кількість працюючих груп. Пов’язано це з тим, якщо батьки вирішать залишати дітей на літнє оздоровлення вдома, а не водити до садочків.

Яка ситуація з пришкільними таборами у громадах області?

Не працюватимуть табори з денним перебуванням цього літа і у Миргородській громаді. Більш того, із сьогоднішнього дня і до кінця навчального року усі учні закладів загальної середньої та вихованці закладів позашкільної навчатимуться в онлайн-режимі. Відповідне розпорядження видали в управлінні освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради. Дитячі садочки ж продовжать свою роботу у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки. Ухвалили таке рішення у громаді у зв’язку зі збільшенням повітряних тривог в області.

В той же час у Полтавській громаді готуються відкрити 44 пришкільні табори. Працюватимуть вони у закладах освіти із облаштованими укриттями. Працівники Департаменту освіти Полтавської громади повідомили «Кременчуцькому Телеграфу», що пришкільні табори планують відкривати 3 червня. Коштуватиме одна путівка у таборі з денним перебуванням 2 тис. 800 грн. Сюди входить вартість харчування протягом усієї зміни: 14 днів по 200 гривень. Також громада планує оздоровити у пришкільних таборах майже 2,5 тисячі пільговиків — для цих дітей перебування у таборі буде безкоштовним.

Нагадаємо, на початку травня у Кременчуцькій райвійськадміністрації відбулося обговорення реформи у середній освіті за участі представників Полтавської облвійськадміністрації, Департаменту освіти і науки області та громад району.