Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Полтавщина, Війна

Три громади у Кременчуцькому районі не спрямували гроші на допомогу переселенцям і армії — ОВА

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 517

Найбільше з Кременчуцького району у відсотках витрачає на ці заходи Пришибська громада

Семенівська, Оболонська та Омельницька громади Кременчуцького району за 4 місяці 2024 року не спрямували коштів на підтримку вимушених переселенців і української армії. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації 20 травня. 

Кременчуцька громада в абсолютних цифрах має один з найвищих показників серед інших громад області — 60 млн гривень, а найбільше — у Полтавської громади (65,6 млн гривень). У Кременчуцької громади — це 7,1% від загального бюджету. Найбільше з Кременчуцького району у відсотках витрачає на ці заходи Пришибська громада — майже чверть від загального розміру бюджету. 

ПО ТЕМІ:

Не всі громади району виконали бюджет: хто не впорався у першому кварталі року

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне/Дніпропетровська обласна рада
Теги: допомога ЗСУ допомога ВПО громада бюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх