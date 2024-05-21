Три громади у Кременчуцькому районі не спрямували гроші на допомогу переселенцям і армії — ОВА

Семенівська, Оболонська та Омельницька громади Кременчуцького району за 4 місяці 2024 року не спрямували коштів на підтримку вимушених переселенців і української армії. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації 20 травня.
Кременчуцька громада в абсолютних цифрах має один з найвищих показників серед інших громад області — 60 млн гривень, а найбільше — у Полтавської громади (65,6 млн гривень). У Кременчуцької громади — це 7,1% від загального бюджету. Найбільше з Кременчуцького району у відсотках витрачає на ці заходи Пришибська громада — майже чверть від загального розміру бюджету.
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