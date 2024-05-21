У Кременчуці хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого воїна Віталія Філіппова

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Вулицю Верхньодніпровську у Кременчуці хочуть перейменувати на честь загиблого військового Віталія Філіппова. Боєць з позивним «Балу» загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Відповідне звернення на вебпорталі Кременчуцької міськради опублікував депутат Олександр Плескун.

— До мене звернулася громадянка Вікторина Філіппова щодо вирішення питання про можливість перейменування вулиці Верхньодніпровської на честь її сина, Філіппова Віталія Сергійовича, молодшого сержанта, командира розвідувальної роти 118 ОМБр, який 31 травня 2023 року героїчно загинув захищаючи нашу країну. Загиблий проживав на вищеназваній вулиці та заслуговує на вшанування його пам’яті, — йдеться у зверненні.