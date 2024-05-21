У Кременчуці хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого воїна Віталія Філіппова

Звернення опубліковане на вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району та виконавчого комітету
Вулицю Верхньодніпровську у Кременчуці хочуть перейменувати на честь загиблого військового Віталія Філіппова. Боєць з позивним «Балу» загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Відповідне звернення на вебпорталі Кременчуцької міськради опублікував депутат Олександр Плескун.
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