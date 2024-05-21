Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з воїном Миколою Черненком, який загинув на Луганщині

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Учора, 20 травня, Кременчуччина попрощалася з військовим Миколою Черненком. Схилившись на коліно, Семенівська громада провела в останню путь військового, який загинув на Луганщині 12 травня. Провести в останню дорогу Миколу Черненка прийшли рідні, знайомі, військовослужбовці, представники влади, а також жителі громади.

Микола Олексійович Черненко народився 11 лютого 1980 року. Його дитинство минуло в с. Тарасівка. Навчався у Семенівському НВК №2. Професію здобув у Хорольському регіональному центрі професійної перепідготовки. У 1998-1999 рр. проходив строкову службу в лавах ЗСУ.

Найбільшою цінністю в житті чоловіка була його велика дружна родина. Микола Олексійович був одружений, мав двох синів — Миколу і Віктора.

26 квітня 2022 р. чоловіка мобілізували до війська. Службу проходив на посаді заступника командира бойової машини. Загинув Микола Черненко 12 травня 2024 року поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.