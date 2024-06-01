Фотофакт: кременчужани відкрили купальний сезон

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 194

Сьогодні, 1 червня, в Кременчуці офіційно розпочався купальний сезон.

На пляжах відпочиває багато людей, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з намитого пляжу у Придніпровському парку. За їх безпекою слідкує рятувальник.



До речі, вода в Дніпрі вже тепла — діти й дорослі з задоволенням купаються й потім гріються на теплому піску під проміннями літнього сонця.

Станом на 31 травня річки Сухий Кагамлик та Дніпро відповідають санітарно-гігієнічним вимогам щодо рівня забрудненості. Такі дані надало Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.