Фотофакт: кременчужани відкрили купальний сезон

Сьогодні, 1 червня, в Кременчуці офіційно розпочався купальний сезон.
На пляжах відпочиває багато людей, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з намитого пляжу у Придніпровському парку. За їх безпекою слідкує рятувальник.
До речі, вода в Дніпрі вже тепла — діти й дорослі з задоволенням купаються й потім гріються на теплому піску під проміннями літнього сонця.
Станом на 31 травня річки Сухий Кагамлик та Дніпро відповідають санітарно-гігієнічним вимогам щодо рівня забрудненості. Такі дані надало Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.