Свято до Дня захисту дітей в розсаднику «Гарди» у Кременчуці потішило учасників конкурсами та смаколиками

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 261

Малечу порадували конкурсами, аніматорами, подарунками, концертною програмою та конкурсом малюнків на асфальті

Сьогодні, 1 червня, в розсаднику «Гарди» відбулося свято для наймолодших кременчужан, присвячене Дню захисту дітей.

Малечі приготували багато сюрпризів, повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Кожен з учасників заходу отримав в подарунок фірмову футболку, а також смачні цукерки й морозиво.

Веселі конкурси, ігри з аніматорами, розваги, яскраві фотографії, танці, концертна програма та масштабний конкурс дитячого малюнку на асфальті — дітям ніколи було сумувати.

На памʼять кожен юний художник отримав сертифікат й смачні подарунки.

Взяли участь в програмі й батьки дітей. Їх також чекали приємні сюрпризи й квіткові подарунки від «Гарди».

Свято сподобалось всім без виключення дітям й дорослим — щасливі очі й сміх були підтвердженням того, що День захисту дітей пройшов «на відмінно».

— Ми приїхали на запрошення розсадника з племінником й не пошкодували про це. Дитині дуже весело. Сашко вже знайшов собі друзів й не хоче їхати додому. Ми вдячні організаторам за такий чудовий захід для дітей, — поділився своїми враженнями Олексій.

Нагадаємо, що 30 травня в міському палаці культури відбулося велике свято для дітей, яке організувала громадська організація «На крилах надії України». А 29 травня для дітей Кременчуцького міського осередку «Союзу осіб з інвалідністю України» організували відвідування ресторану «Велес».