Свято до Дня захисту дітей в розсаднику «Гарди» у Кременчуці потішило учасників конкурсами та смаколиками

Малечу порадували конкурсами, аніматорами, подарунками, концертною програмою та конкурсом малюнків на асфальті
Сьогодні, 1 червня, в розсаднику «Гарди» відбулося свято для наймолодших кременчужан, присвячене Дню захисту дітей.
Малечі приготували багато сюрпризів, повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Кожен з учасників заходу отримав в подарунок фірмову футболку, а також смачні цукерки й морозиво.
Веселі конкурси, ігри з аніматорами, розваги, яскраві фотографії, танці, концертна програма та масштабний конкурс дитячого малюнку на асфальті — дітям ніколи було сумувати.
На памʼять кожен юний художник отримав сертифікат й смачні подарунки.
Взяли участь в програмі й батьки дітей. Їх також чекали приємні сюрпризи й квіткові подарунки від «Гарди».
Свято сподобалось всім без виключення дітям й дорослим — щасливі очі й сміх були підтвердженням того, що День захисту дітей пройшов «на відмінно».
Нагадаємо, що 30 травня в міському палаці культури відбулося велике свято для дітей, яке організувала громадська організація «На крилах надії України». А 29 травня для дітей Кременчуцького міського осередку «Союзу осіб з інвалідністю України» організували відвідування ресторану «Велес».
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