Готували піцу своїми руками й розважалися з клоунесою — для дітей з інвалідністю провели яскраве свято

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Щороку 1 червня у всьому світі відзначають День захисту дітей — свято, яке нагадує нам про важливість захисту прав і благополуччя наймолодших членів нашого суспільства.

Дитинство — час мрій, відкриттів і безмежної радості. Завдання дорослих — зробити все можливе, щоб ці роки були щасливими та безтурботними.

Напередодні свята у Кременчуці проводяться численні заходи та акції, свята та концерти.

У середу, 29 травня, для дітей Кременчуцького міського осередку «Союзу осіб з інвалідністю України» організували відвідування ресторану «Велес», яким керує Тетяна Шаховцева — людина щира, відкрита, з великим і добрим серцем.

Діти власноруч, під керівництвом пані Тетяни і її помічників, робили піци. Протягом заходу вони розповідали про своє життя: як вони допомагають мамам, що полюбляють їсти.

Поки піци були в духовці, діти розважалися з клоунесою пані Ларисою Мусієнко, яка підготувала цікаву і різноманітну програму.

Перед тим, як спробувати смачну, вже готову піцу, дітей привітав голова організації Андрій Мельник, який побажав всім міцного здоров’я та відмінного настрою.

З якою радістю дітки коштували те, що самі приготували!

— Захист дітей — це важливе завдання держави, місцевого самоврядування та усієї людської спільноти. Наші особливі дітки потребують постійної уваги, допомоги й захисту! Цей теплий і добрий день запам’ятається і дітям, і дорослим надовго! Попереду — ще ряд заходів в рамках Міжнародного дня захисту дітей, які проводить наш осередок, тож дітям буде весело, — розповів голова організації.

Кульмінацією свята стали подарунки від друзів осередку ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ», які отримала кожна дитина.

Нагадаємо, Юні актори лялькового театру, серед яких діти з інвалідністю, готуються підкорити Литву.

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