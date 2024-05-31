Готували піцу своїми руками й розважалися з клоунесою — для дітей з інвалідністю провели яскраве свято

Напередодні Дня захисту дітей вихованцям Кременчуцького міського осередку «Союзу осіб з інвалідністю України» подарували свято
Щороку 1 червня у всьому світі відзначають День захисту дітей — свято, яке нагадує нам про важливість захисту прав і благополуччя наймолодших членів нашого суспільства.
Дитинство — час мрій, відкриттів і безмежної радості. Завдання дорослих — зробити все можливе, щоб ці роки були щасливими та безтурботними.
Напередодні свята у Кременчуці проводяться численні заходи та акції, свята та концерти.
У середу, 29 травня, для дітей Кременчуцького міського осередку «Союзу осіб з інвалідністю України» організували відвідування ресторану «Велес», яким керує Тетяна Шаховцева — людина щира, відкрита, з великим і добрим серцем.
Діти власноруч, під керівництвом пані Тетяни і її помічників, робили піци. Протягом заходу вони розповідали про своє життя: як вони допомагають мамам, що полюбляють їсти.
Поки піци були в духовці, діти розважалися з клоунесою пані Ларисою Мусієнко, яка підготувала цікаву і різноманітну програму.
Перед тим, як спробувати смачну, вже готову піцу, дітей привітав голова організації Андрій Мельник, який побажав всім міцного здоров’я та відмінного настрою.
З якою радістю дітки коштували те, що самі приготували!
Кульмінацією свята стали подарунки від друзів осередку ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ», які отримала кожна дитина.
Нагадаємо, Юні актори лялькового театру, серед яких діти з інвалідністю, готуються підкорити Литву.
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