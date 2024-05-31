Рух Крюківським мостом у Кременчуці знову обмежений

31 травня з 9.00 до 14.00 частково обмежено рух транспорту на мосту через річку Дніпро. Часткове перекриття однієї смуги автопроїжджої частини Крюківського мосту необхідне для проведення аварійного ремонту деформаційних стиків. Про це повідомила пресслужба мерії.
Причина обмеження: ремонт деформаційних стиків.
Час обмеження: з 9.00 до 14.00.
Нагадаємо, що з цієї ж причини рух мостом обмежували 29-30 травня. А ще з 25 березня по 30 жовтня на Крюківському мосту вже триває ремонт дороги з частковим перекриттям.
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