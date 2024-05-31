Рух Крюківським мостом у Кременчуці знову обмежений

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 232

31 травня з 9.00 до 14.00 частково обмежено рух транспорту на мосту через річку Дніпро. Часткове перекриття однієї смуги автопроїжджої частини Крюківського мосту необхідне для проведення аварійного ремонту деформаційних стиків. Про це повідомила пресслужба мерії.

Причина обмеження: ремонт деформаційних стиків.

Час обмеження: з 9.00 до 14.00.

Рекомендації для водіїв

Плануйте свій маршрут завчасно.

Уникайте по можливості ділянку дороги, де проводяться роботи.

Будьте уважні до знаків та сигналів дорожніх служб.

Нагадаємо, що з цієї ж причини рух мостом обмежували 29-30 травня. А ще з 25 березня по 30 жовтня на Крюківському мосту вже триває ремонт дороги з частковим перекриттям.