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Світ в дитячих очах: кременчуцьким малюкам подарували незабутнє свято зі смаколиками

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 215

 

У четвер, 30 травня, в міському палаці культури відбулося велике свято для дітей, яке організувала громадська організація «На крилах надії України»

Як розповіла голова організації Марина Нестеренко, такі свята вже стали традиційними. Минулого року захід проводився на дитячому майданчику просто неба. Цього року урочистості перенесли в МПК.

 

Для дітей провели концертну програму з масою яскравих номерів. Перед ними виступали юні артисти палацу культури, вокалісти, танцівники, циркові артисти.

Кожен виступ глядачі зустрічали оваціями та криками «браво».

     

Всі з задоволенням підспівували та танцювали разом з ведучими заходу.

Крім концертної програми всі охочі взяли участь у благодійному ярмарку. Всі зібрані кошти організація спрямовує на допомогу військовослужбовцям.

 

— Проведення дитячих свят під час війни має особливе значення, оскільки вони слугують потужним засобом підтримки емоційного стану дітей, які опинилися у важких обставинах. У складний час дитячі свята стають не просто розвагою, а життєво важливою підтримкою для молодого покоління, допомагаючи зберегти їхнє психічне здоров’я, розвиток та віру в краще майбутнє. Саме тому ми організували великий захід, на який запросили всіх бажаючих дітей. Також ми пропонували спонсорам підтримати проведення свята. Багато хто відгукнувся й допоміг нам зі смаколиками, які так люблять діти, — підкреслила Марина Вікторівна.

 

Вона додала, що підтримка дуже важлива, адже всі разом ми можемо робити великі справи. І коли мова йде про дітей, особливо приємно, що кременчуцькі підприємці не залишаються осторонь.

 

— Бачити щасливі очі дітей — це найдорожча оцінка нашої роботи. Всі дітки отримали не тільки заряд гарного настрою, але й посмакували солодощами й пішли додому з подарунками. Свято вдалося! — сказала пані Марина.

Раніше ми розповідали, як ТЪ побував у дитячому будинку сімейного типу.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: свято для дітей день захисту дітей благодійний концерт концерт для дітей МПК На крилах надіїї України
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