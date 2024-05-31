Світ в дитячих очах: кременчуцьким малюкам подарували незабутнє свято зі смаколиками

У четвер, 30 травня, в міському палаці культури відбулося велике свято для дітей, яке організувала громадська організація «На крилах надії України»
Як розповіла голова організації Марина Нестеренко, такі свята вже стали традиційними. Минулого року захід проводився на дитячому майданчику просто неба. Цього року урочистості перенесли в МПК.
Для дітей провели концертну програму з масою яскравих номерів. Перед ними виступали юні артисти палацу культури, вокалісти, танцівники, циркові артисти.
Кожен виступ глядачі зустрічали оваціями та криками «браво».
Всі з задоволенням підспівували та танцювали разом з ведучими заходу.
Крім концертної програми всі охочі взяли участь у благодійному ярмарку. Всі зібрані кошти організація спрямовує на допомогу військовослужбовцям.
Вона додала, що підтримка дуже важлива, адже всі разом ми можемо робити великі справи. І коли мова йде про дітей, особливо приємно, що кременчуцькі підприємці не залишаються осторонь.
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