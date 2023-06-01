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Вітання з Днем захисту дітей: ТЪ побував у дитячому будинку сімейного типу

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 121

 

Кременчуцька районна військова адміністрація привітала дітей Кременчуцького району із Днем захисту дітей

Сьогодні, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, «Кременчуцький ТелеграфЪ» разом із заступником начальника Кременчуцької РВА Віктором Самойленком, начальницею служби у справах дітей Тетяною Олексіївною та Оксаною Григорівною, яка відповідає за відділ з питань освіти, культури та охорони здоров'я, навідались до Пирогівського дитячого навчального закладу «Казка» та до дитячого будинку сімейного типу у Градизьку.

 

Спочатку ми потрапили до села Пироги, тут у дитячому садочку навчається 32 дитини. Зустріли дітки нас милим танцем. Далі представники КРВА привітали із Днем захисту дітей та подарували діткам смаколики. Не з пустими руками до діток завітала і староста Пирогівського старостату Тамара Кір’ян, вона подарувала кожному торбинку з логотипом Ярошівського екогаю (про нього незабаром). А своєю чергою дітки подарували гостям із Кременчука браслети та зазначили, що це амулети. Після цього дітки подякували та розбіглися до самокатів та велосипедів, аби взяти участь в естафеті. Після естафети ми попрощалися із дітками та вирушили до Градизька.

 

Ось ми й опинилися у Градизьку, тут знаходиться дитячий будинок сімейного типу. Зустріли нас щиро та радісно. Загалом тут проживають 9 діток шкільного віку, з них троє вже випускники. Виховують діток Ігор Дмтрович Феркаляк і Наталя Михайлівна Феркаляк. Цей дитячий будинок сімейного типу започаткований з квітня 2007 року, тоді ж родина Феркаляків уперше взяла собі дитинку. Кременчуцька районна військова адміністрація привітала дітей і батьків та подарувала смаколики.

Детальніше дивіться у відео:

 

Можна уявити, скільки дітей пройшло через душу й серце цих гарних батьків-вихователів, ми дуже вдячні їм. Звертаємося до усіх небайдужих громадян з питанням створення таких самих дитячих будинків сімейного типу, бо нам їх дуже не вистачає. Зараз дуже багато дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які чекають своїх батьків для того, щоб зростати у гарних родинах, у безпечних умовах, мати право здобувати гарну освіту. Я вітаю усіх з Міжнародним днем захисту дітей і бажаю усім міцного здоров‘я, щастя і мирного неба, зазначила начальниця служби у справах дітей Тетяна Гірман.

Після цього ми одним оком заглянули у середину будинку, сфотографувалися та вирушили назад до нашого міста.

 

Хочемо зазначити, що смачні подарунки дітям спонсорувала Кременчуцька кондитерська фабрика «Gurman Family».

Фото: Дарія Згура
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Автор: Дарія Згура Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчуцька РВА діти день захисту дітей
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