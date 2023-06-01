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На трасі сталася автотроща: об вантажівку знесло пів легковика

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 196

Водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували

Сьогодні, 1 червня, близько 11.00, на трасі Київ - Харків - Довжанський, неподалік села Коноплянка Миргородського району сталася автотроща. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулися вантажний автомобіль Skania, яким керував 42-річний чоловік та легковик Audi, яким керував 45-річний чоловік. Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

 

На місці працює поліція. Вирішується питання про внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з’ясовують обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина
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