Юні футболісти «Кремінь» 2014 стали переможцями турніру у Полтаві, завоював золоті нагороди у Золотій лізі, ще одна команда «синьо-білих» посіла 3 місце у Бронзовій лізі. Вихованці Ярослава Здирка змагалися протягом двом днів, 29 та 30 травня. Участь у змаганнях взяли 8 команд: Ворскла-1, Ворскла-2, ДЮСШ ім.Горпинко, Голден Ігл, СК Полтава, Молодь, Кремінь-1 та Кремінь-2. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».
«Кремінь -2» завоював «бронзові» нагороди у Бронзовій лізі:
«Кремінь-1» став переможцем Золотої ліги:
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