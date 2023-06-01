Футболісти «Кремінь» 2014 стали переможцями турніру у Полтаві

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 109

Юні футболісти «Кремінь» 2014 стали переможцями турніру у Полтаві, завоював золоті нагороди у Золотій лізі, ще одна команда «синьо-білих» посіла 3 місце у Бронзовій лізі. Вихованці Ярослава Здирка змагалися протягом двом днів, 29 та 30 травня. Участь у змаганнях взяли 8 команд: Ворскла-1, Ворскла-2, ДЮСШ ім.Горпинко, Голден Ігл, СК Полтава, Молодь, Кремінь-1 та Кремінь-2. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

«Кремінь -2» завоював «бронзові» нагороди у Бронзовій лізі:

Кремінь-2-Голден Ігл 3:8

Кремінь-2-Ворскла-2 0:1

Кремінь-2-Молодь 2:1

Кремінь-2-Полтава 2:6

«Кремінь-1» став переможцем Золотої ліги: