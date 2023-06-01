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Футболісти «Кремінь» 2014 стали переможцями турніру у Полтаві

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 109

 

Вітаємо юних спортсменів із золотими та бронзовими нагородами

Юні футболісти «Кремінь» 2014 стали переможцями турніру у Полтаві, завоював золоті нагороди у Золотій лізі, ще одна команда «синьо-білих» посіла 3 місце у Бронзовій лізі. Вихованці Ярослава Здирка змагалися протягом двом днів, 29 та 30 травня. Участь у змаганнях взяли 8 команд: Ворскла-1, Ворскла-2, ДЮСШ ім.Горпинко, Голден Ігл, СК Полтава, Молодь, Кремінь-1 та Кремінь-2. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь». 

 

«Кремінь -2» завоював «бронзові» нагороди у Бронзовій лізі:

  • Кремінь-2-Голден Ігл 3:8
  • Кремінь-2-Ворскла-2 0:1
  • Кремінь-2-Молодь 2:1
  • Кремінь-2-Полтава 2:6

 

«Кремінь-1» став переможцем Золотої ліги:

  • Кремінь-1-Полтава 2:1
  • Кремінь-1-Ворскла 3:1
  • Кремінь-1-Голден Ігл 0:0
  • Кремінь-1-ДЮСШ ім.Горпинко 3:2
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь
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