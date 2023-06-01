Нова ціна на електрику з 1 червня: чи збережеться нічний тариф та що буде з субсидіями

Після підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня для побутових споживачів субсидії та розмір нічного тарифу збережуться. Такі роз’яснення надав міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Інтерфакс-Україна».
За його словами, нічний тариф на електроенергію збережеться — він становить 50% загального тарифу.
Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів — наразі не передбачено.
Він також запевнив, що субсидія на оплату електроенергії збережеться, у міністерстві розраховують, що її буде збільшено шляхом того, що більше споживачів її потребуватимуть
Зазначимо, що на Урядовому порталі сьогодня з'явилася постанова Кабінету міністрів України від 30 травня 2023 року № 544 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483». Водночас про підвищення ціни стало відомо лише напередодні.
Нагадаємо, 31 травня Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 гривні.
До сьогодні діяли три тарифи: два соціальні для населення та один ринковий — для бізнесу.
Побутові споживачі, які використовували на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 гривні за кВт-год, хто використовував більше — 1,68 гривні за кВт-год.
Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.
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