Нова ціна на електрику з 1 червня: чи збережеться нічний тариф та що буде з субсидіями

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 616 Коментарів: 1

Після підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня для побутових споживачів субсидії та розмір нічного тарифу збережуться. Такі роз’яснення надав міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, нічний тариф на електроенергію збережеться — він становить 50% загального тарифу.

Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів — наразі не передбачено.

«Зараз другий етап не передбачається. Більше того, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год», — сказав Герман Галущенко.

Він також запевнив, що субсидія на оплату електроенергії збережеться, у міністерстві розраховують, що її буде збільшено шляхом того, що більше споживачів її потребуватимуть

«Положення про покладення спецзобов'язань щодо забезпечення доступної електроенергії населення не змінилося, компенсувати різницю в тарифі для населення, який він назвав усе одно пільговим, і ринковою ціною ресурсу (орієнтовно 5,5 грн/кВт-год), будуть, як і раніше, НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Укргідроенерго» за чинним механізмом», — зазначив Галущенко.

Зазначимо, що на Урядовому порталі сьогодня з'явилася постанова Кабінету міністрів України від 30 травня 2023 року № 544 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483». Водночас про підвищення ціни стало відомо лише напередодні.

Нагадаємо, 31 травня Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 гривні.

До сьогодні діяли три тарифи: два соціальні для населення та один ринковий — для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовували на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 гривні за кВт-год, хто використовував більше — 1,68 гривні за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.