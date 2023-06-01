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Головний тренер покинув «Гірник-Спорт», пропрацювавши лише 8 матчів

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 198

 

Команда з Кременчуччини на жаль не змогла закріпитися у Першій лізі 

Футбольний клуб з Кременчуччини «Гірник-Спорт» оголосив про припинення співпраці з головним тренером Сергієм Дірявкою. Про це повідомляє пресслужба клубу. Новий тренер устиг провести на чолі команди лише 8 поєдинків, з яких два «Гірник-Спорт» виграв, два зіграв внічию і чотири програв. Цього результату не вистачило для того, щоб зберегти прописку в Першій лізі. Тренер та його помічник Володимир Скрипка залишили команду.

Нагадаємо, що «Гірник-Спорт» фінішував на останній сходинці турнірної таблиці сезону 2022/2023 і наступний сезон проведе у Другій лізі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Гірник-Спорт
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