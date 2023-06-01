Закриті бомбосховища під час війни – це злочин, – міністр МВС Ігор Клименко

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 436 Коментарів: 1

Сьогодні вночі росіяни вдарили 10 «Іскандерами» по Києву. Через те, що одне з укриттів було зачинене, загинули 33-річна жінка та 34-матір з 9-річною донькою

Сьогодні, 1 червня, під час нічної атаки РФ балістичними ракетами по Києву загинуло троє людей — дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище у Деснянському районі столиці.

За словами Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, на 16 місяць повномасштабної війни відповідальними посадовцями мали б бути виявлені та виправлені всі недопрацювання у питанні безпеки людей.

— Ворог продовжує масштабні обстріли міст. Але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги. Закриті бомбосховища під час війни — це не просто байдужість. Це злочин, — заявив міністр МВС.

Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

— В межах розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності усіх винних осіб. Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення, — наголосив Ігор Кліменко.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали чергового обстрілу по столиці. Загалом було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з Брянської області РФ.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К».

Але, на жаль, пошкоджень зазнали будинки, нежитлові будівлі, автомобілі та лікарня. Внаслідок обстрілів окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинули 33-річна жінка та 34-матір з 9-річною донькою.

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