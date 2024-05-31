Родини полонених військовослужбовців можуть отримати грошові виплати: куди звертатися

Міністерство з питань реінтеграції надає грошову допомогу сім’ям військовополонених в розмірі 100 тисяч гривень. Про це повідомляють в пресслужбі Кременчуцького Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави 100 тисяч гривень.
За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП за адресою вул. Алітуська 6.
Нагадаємо, що з Полтавської області в зону бойових дій передали «швидку» та генератори.
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