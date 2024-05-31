Родини полонених військовослужбовців можуть отримати грошові виплати: куди звертатися

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 123

Передбачена фінансова підтримка у розмірі 100 тисяч гривень щорічно

Міністерство з питань реінтеграції надає грошову допомогу сім’ям військовополонених в розмірі 100 тисяч гривень. Про це повідомляють в пресслужбі Кременчуцького Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«На час перебування таких осіб у місцях несвободи передбачена фінансова підтримка у розмірі 100 тисяч гривень щорічно. Оформити вказану допомогу можуть члени їхніх сімей», — йдеться в дописі.

Після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави 100 тисяч гривень.

За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП за адресою вул. Алітуська 6.

Нагадаємо, що з Полтавської області в зону бойових дій передали «швидку» та генератори.