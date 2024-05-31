У Полтаві Sprinter наїхав на пішохода

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30 травня близько 12.00 у Полтаві на вулиці Петра Юрченка сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила пресслужба поліції. За попередньою версією слідства, Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 56-річного водія, наїхав на 59-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП пішохода госпіталізували з травмами. Поліція розпочала розслідування для з’ясування причин та обставин події.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 30 травня на вул. Вадима Пугачова у Кременчуці, біля колишнього пішохідного переходу в районі «Толоки», вантажівка наїхала на велосипедиста.