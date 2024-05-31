«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Горішніх Плавнів відзначив 20-річчя своєї роботи

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У травні колектив КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міста Горішні Плавні відзначив 20-річчя діяльності установи.

Урочистий вечір із нагоди 20-річчя роботи Центру ПМСД проходив у малій залі Палацу культури і творчості 16 травня. Захід відвідали міський голова Дмитро Биков разом із заступниками Олександром Чуприною й Надією Угнічевою, начальник управління охорони здоров’я міської ради Віктор Дудник, фінансовий директор НВП «Фероліт» Алла Войтюк. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих за Україну воїнів-земляків та усіх жертв російсько-української війни.

Міський голова Дмитро Биков наголосив, що колектив Центру ПМСД невтомно працює задля надання якісних медичних послуг мешканцям громади.

«Робота сімейних лікарів забезпечує пацієнтам доступність первинної медико-санітарної допомоги. Комунальне підприємство, яке має багаторічну історію та традиції, успішно розвивається, — наголосив очільник громади. — Молоді кадри вливаються в колектив досвідчених фахівців, оновлюються приміщення, заклад поповнюється сучасним медичним обладнанням. Створено належні умови як для роботи медичних працівників, так і для обслуговування пацієнтів. Сьогодні в умовах війни маємо нові виклики і завдання, які разом долаємо».

Дмитро Биков висловив подяку колективу Центру ПМСД на чолі з директоркою Аліною Ковпак та працівникам минулих років за професійність, відданість справі, чуйність у ставленні до пацієнтів. Міський голова побажав усім миру, здоров’я, злагоди, добробуту, професійних успіхів на благо громади. Також колектив Центру ПМСД привітав начальник управління охорони здоров’я Віктор Дудник. Він зазначив, що 20 років діяльності Центру ПМСД «були непростими, та, попри все, сьогодні — це сильний високопрофесійний колектив, який справляється з усіма викликами воєнного часу».

«За два десятиліття роботи колектив закладу сумарно прийняв п’ять мільйонів звернень від пацієнтів. Фахівці надали медичну допомогу вдома 400 тисячам хворих, у денному стаціонарі пройшли лікування 117 тисяч пацієнтів», — вказав Віктор Дудник.

Начальник управління охорони здоров’я подякував колективу та ветеранам закладу за роботу, побажав здоров’я, наснаги, мирного неба над головою. Окрему подяку Віктор Дудник висловив представникам органів місцевого самоврядування на чолі з Дмитром Биковим за системну підтримку не лише Центру ПМСД, а й усіх закладів охорони здоров’я громади. До привітань долучилися генеральна директорка міської лікарні Наталя Малигіна, лікар Горішньоплавнівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Павло Лєтунов. Аліна Ковпак передала привітання колективу від голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса і директора Благодійного фонду комбінату Вячеслава Мінязева та подякувала Аллі Войтюк за подарунок для кабінету ветеранів — багатофункціональний офісний пристрій, який поєднує в собі функції факсу, копіру, принтеру та сканеру.

«Сьогодні маленьке свято для великих людей. Адже 200 працівників Центру ПМСД дарують щастя жити й бути здоровими понад 60 тисячам мешканців громади, — наголосила Аліна Ковпак. — Злагодженій та успішній роботі закладу сприяє конструктивна співпраця з органами місцевого самоврядування на чолі з Дмитром Биковим. Усі пропозиції й ідеї ми завжди разом обговорюємо та приймаємо спільні рішення, які обов’язково реалізуються».

Очільниця Центру ПМСД побажала всім подальшої дружної, злагодженої праці, взаєморозуміння на благо громади. Колективу КНП «Центр ПМСД» було оголошено Подяку міського голови та вручено грошовий сертифікат «за самовіддану працю в галузі охорони здоров’я, гуманність, милосердя, надання висококваліфікованої допомоги населенню міста та з нагоди 20-річного ювілею». Крім того, «за особистий внесок у розвиток закладу охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю» Почесною грамотою виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради було відзначено Аліну Ковпак, лікаря-терапевта Валентину Вініченко. Також Подяку міського голови було оголошено головній медичній сестрі Тетяні Вітренко, начальниці планово-економічного відділу Ганні Вовк, завідувачці педіатричного відділення, лікарю-педіатру Ларисі Соловей.

20 років історії

Учасники вечора переглянули відео про історію Центру ПМСД. 28 квітня 2004 року, зазначається у стрічці, відбулося розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги шляхом відокремлення поліклініки від центральної міської лікарні й реєстрації юридичної особи — «Центру первинної медико-санітарної допомоги». 26-27 травня 2004 року у тодішньому Комсомольську відбулося розширене засідання колегії Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, на якому було схвалено досвід реформування первинної медико-санітарної допомоги в нашому місті. Ще від 1998 року, вказується в історичній довідці, наказом МОЗ України медичні заклади тодішнього Комсомольська були затверджені як експериментальна база щодо організації медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Експеримент виявився вдалим.

«Темпи впровадження сімейної медицини в Україні загалом на той час були недостатні. А ось у нашому місті передовою ініціативністю вдалося зламати стару і, за словами фахівців, непридатну в умовах ринкових відносин систему охорони здоров’я. Досвіду в реформуванні первинної медико-санітарної допомоги на муніципальному рівні було присвячене засідання, куди з’їхалися світила медицини з усієї України. Того ж дня [28 квітня 2004 — Ред.] відбулося відкриття чергової, п’ятої амбулаторії загальної практики сімейної медицини — по вул. Добровольського. Від цієї дати почався відлік існування Центру ПМСД як юридичної особи», — зазначається у відео.

Продовжилося щоденне вдосконалення напрацювань, впровадження нових методів діагностики і лікування. Свій внесок зробила міська адміністрація. Кілька останніх років чималі кошти у співпраці з Ferrexpo вкладено в реконструкцію приміщень, придбання обладнання. Виконано комплекс робіт із зовнішнього освітлення, облаштування пішохідних доріжок та озеленення. Було здійснено капітальний ремонт вхідної групи та холу. Випробуванням на міцність для колективу ПМСД стала епідемія COVID-19, а одразу після неї — повномасштабне російське вторгнення. У листопаді 2023 року вперше в Україні, за ініціативи міського голови, у Центрі ПМСД відкрився кабінет, в якому надають допомогу ветеранам російсько-української війни. Це не лише кваліфікована лікарська допомога тим, хто цього потребує, а й своєрідний консультаційний центр — виокремлення кабінету для прийому ветеранів війни, пацієнтів, які потребують особливої турботи й уваги.