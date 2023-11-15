Шукаємо журналіста/ку в команду «Кременчуцького Телеграфа» з досвідом роботи в медіа.
Звертайтесь за деталями та відправляйте резюме і портфоліо одним листом на дві адреси: lesya.rabota@gmail.com, telegraf.in.ua@gmail.com з поміткою «Вакансія журналіста», якщо:
Кандидати отримають тестове завдання, після виконання якого будуть запрошені на співбесіду. Наступний етап — оплачуваний випробувальний період.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.