Шукаємо журналіста/ку в команду «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 278

Шукаємо журналіста/ку в команду «Кременчуцького Телеграфа» з досвідом роботи в медіа.

Звертайтесь за деталями та відправляйте резюме і портфоліо одним листом на дві адреси: lesya.rabota@gmail.com, telegraf.in.ua@gmail.com з поміткою «Вакансія журналіста», якщо:

вмієте оперативно знаходити та верифікувати суспільно важливу інформацію;

маєте досвід написання новин і текстів, зокрема, репортажів та інтерв’ю;

маєте досвід роботи у медіа та швидко вчитеся;

цікавитеся політикою, економікою та життям міста;

дотримуєтесь етики та стандартів журналістики;

готові працювати повний робочий день в офісі.

Кандидати отримають тестове завдання, після виконання якого будуть запрошені на співбесіду. Наступний етап — оплачуваний випробувальний період.