Через нічну атаку на енергооб'єкти України на Полтавщині відключення світла триватимуть на годину довше

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 51

1 червня, у зв'язку з нічною атакою на енергооб'єкти України, «Укренерго» змінило доведені раніше ліміти на електропостачання. Обсяг розвантаження у системі розподілу «Полтаваобленерго» при застосуванні графіку погодинного відключення електроенергії складатиме 125 МВт, повідомила пресслужба акціонерного товариства.

Новий графік відключень буде застосований з 18.00 до 23.59. Деталі та графік можна переглянути за посиланням. Перелік адрес, де будуть застосовані відключення, доступний тут.

Раніше планували, що світло вимикатимуть з 18.00 до 23.00. Тепер відключення триватимуть на годину довше.

Нагадаємо, уночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області. В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що ніхто не постраждав, але нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.