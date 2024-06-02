На Полтавщині застосували графік аварійних відключень — Пронін

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Вони залишили без світла 60 юридичних споживачів

2 червня на Полтавщині застосували графік аварійних відключень. Без світла перебувають 60 юридичних споживачів. Про це о 9.58 повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За розпорядженням НЕК «Укренерго», 2 червня з 9.15 в області застосовано графік аварійних відключень 1-2 черги, обсяг розвантаження 10,34 МВт, повідомляє «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, що на сьогодні «Укренерго» ввело ліміти споживання електроенергії до 5.00 та з 19.00 до 24.00.

Минулої ночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області. В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.